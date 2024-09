Chelsea tropeça em casa no duelo londrino com o Crystal

Decepção para a torcida do Chelsea. Afinal, na manhã deste domingo (1/9), dentro de seus domínios – Stamford Bridge – o time tropeçou no duelo londrino contra o Crystal Palace: 1 a 1. O jogo pela terceira rodada da Premier League começou com os Blues saindo na frente com Nicolas Jackson. Mas eles cederam a igualdade no início da etapa final: golaço de Eze.

O Chelsea, com quatro pontos, está no meio da tabela, frustrando a sua torcida. Já o Crystal Palace fez seu primeiro ponto, saindo da zona de rebaixamento.

Chelsea na frente

No primeiro tempo, o Chelsea construiu as melhores chances, como em chute de Palmer rente à trave direita de Henderson, e dois lances com Madueke. Assim, de tanto tentar, saiu o gol aos 25. Madueke armou um contra-ataque pela direita avançando quase até a área e rolou para Palmer, que cruzou. Com o gol vazio, Jackson mandou para a rede. Enfim, o Chelsea poderia muito bem ter ampliado o placar no primeiro tempo, já que o Crystal estava totalmente tímido em campo.

Crystal arranca empate

Contudo, na volta do intervalo o time visitante se mostrou mais objetivo no ataque e conseguiu o empate aos oito minutos. Depois de longa jogada ofensiva com dois chuveirinhos e sempre conseguindo a sobra, Eze recebeu na entrada da área e acertou belíssimo chute no ângulo, sem a menor chance para o goleiro Sánchez.

O Chelsea não queria tropeçar em casa. Foi para cima. Porém, dava espaços. Kamada quase virou em contra-ataque, aos 31. Seu chute na entrada da área quase resultou em frango de Sánchez, que tentou encaixar e a bola subiu, passando por cima, para escanteio. No fim, Chelsea em cima, perdendo duas boas oportunidades. Mas a bola não entrou e o Crystal obteve um empate heroico fora de casa.

Jogos da 3ª rodada da Premier League

Sábado (31/8)

Arsenal 1×1 Brighton

Nottingham Forest 1×1 Wolverhampton

Leicester 1×2 Aston Villa

Brentford 3×1 Southampton

Everton 2×3 Bournemouth

Ipswich 1×1 Fulham

West Ham 1×3 Manchester City

Domingo (1/9)

Chelsea 1×1 Crystal Palace

Newcastle 2×1 Tottenham

12h – Manchester United x Liverpool

