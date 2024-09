Newcastle leva sufoco em casa, mas vence o Tottenham

O Newcastle recebeu o Tottenham na manhã deste domingo (1/9), pela terceira rodada do Camopeonato Inglês. Não fez bom jogo, pois o rival o dominou grande parte do duelo. Porém, para alegria da torcida que lotou o St. James Park, venceu por 2 a 1. Os gols dos donos da casa foram de Barnes e Isak. O Tottenham marcou num gol contra de Burn.

A vitória leva o Newcastle aos sete pontos, com chance de terminar a rodada no G4. Mas o Tottenham, que parou nos quatro pontos, está em décimo lugar na tabela inglesa.

Tottenham em cima…

O Tottenham fez um jogo ofensivamente superior ao Newcastle durante os 90 minutos. No primeiro tempo, por exemplo, mandou uma na trave, teve um gol anulado e lamentou pelo menos duas chances claras com Odobert. Mas foi o Newcastle que saiu na frente, aos 36, com Barnes concluindo boa jogada pela esquerda de Kelly.

… Mas quem vence é o Newcastle

No segundo tempo, o Tottenham seguiu em cima, aproveitando que a defesa dos visitantes estava insegura. De tanto tentar, chegou ao empate num gol curioso. Após cruzamento da esquerda, Porro sem ângulo tentou o gol, aproveitando que o goleiro Pope não saiu. E o zagueiro Burn, tentando cortar, fez contra. O gol acordou ainda mais o Tottenham. Afinal, o time londrino seguiu pressionando um acuado Tottenham. Mas quem não faz, leva. Foi o que ocorreu. Joelinton começou um contra-ataque e lançou Murphy. Este avançou, entrou na área e rolou para Isak, que o acompanhava, Isso matou o goleiro. Isak apenas empurrou para o gol. Curiosamente, a vantagem fez o Newcastle encaixar o seu jogo, evitando que o Tottenham conseguisse o empate.

Jogos da 3ª rodada da Premier League

Sábado (31/8)

Arsenal 1×1 Brighton

Nottingham Forest 1×1 Wolverhampton

Leicester 1×2 Aston Villa

Brentford 3×1 Southampton

Everton 2×3 Bournemouth

Ipswich 1×1 Fulham

West Ham 1×3 Manchester City

Domingo (1/9)

Chelsea 1×1 Crystal Palace

Newcastle 2×1 Tottenham

12h – United x Liverpool

