Cruzeiro vence Atlético-GO e mantém invencibilidade no Mineirão pelo Brasileirão

A postura avassaladora do Cruzeiro resultou numa vitória maiúscula sobre o Atlético-GO, por 3 a 1, no Mineirão, pela 25ª rodada do Brasileirão. O triunfo levou a equipe celeste à sexta colocação na tabela de classificação, com 41 pontos somados – três a menos em relação ao Flamengo, que fecha no G4. O Dragão, por sua vez, amarga a lanterna da competição.

Primeiro tempo

O Cruzeiro jogou com vantagem por praticamente toda primeira etapa. Isso porque William abriu o placar para Raposa aos sete minutos, após deslocar o goleiro Ronaldo para converter penalidade. O juiz deu toque de mão de Gonzalo Freitas, e o VAR corroborou com a marcação. Menos de 20 minutos depois, aos 24′, Matheus Henrique recebeu um cruzamento preciso de Kaio Jorge para guardar de cabeça e ampliar a vantagem mineira na partida.

O Atlético-GO não se rendeu facilmente aos gols sofridos e soube aproveitar falhas defensivas do Cruzeiro para se arriscar na partida. O Dragão já havia desperdiçado algumas boas chances e perdido o capitão Luiz Henrique, que passou mal, quando balançou as redes aos 32′, com o experiente Joel Campbell. O tento colocou o Rubro-Negro de volta ao jogo e deixou o time mineiro desconfortável na partida.

O Rubro-Negro não empatou aos 38′ por questão de detalhe. Shaylon recebeu livre na área, bateu rasteiro, mas mandou para fora – rente à trave – e quase deixou tudo igual no placar ainda no primeiro tempo. O Atlético-GO, inclusive, terminou a etapa com o dobro de finalizações do Cruzeiro – 6 a 3.

Segundo tempo

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo tão avassalador quanto mostrou-se no início da partida. O terceiro gol saiu aos 10′ e teve um gostinho especial para o torcedor que estava ansioso para comemorar o primeiro tento de Kaio Jorge com a camisa celeste. O atacante recebeu um lindo passe de Matheus Pereira e tocou no canto de Ronaldo para inaugurar sua contagem pelo clube.

O Atlético-GO também manteve uma postura semelhante e não sentiu o baque com o terceiro gol celeste.

CRUZEIRO 3×1 ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data-Hora: 01/9/2024, 11h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Gols: William, 6’/1ºT (1-0); Matheus Henrique, 24’/1ºT (2-0); Joel Campbell, 32’/2ºT (2-1); Kaio Jorge, 10’/2ºT (3-1)

CRUZEIRO: Cássio, William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Walace (Japa, 0’/2ºT), Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Barreal (Mateus Vital, 8’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe, Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Baralhas, Shaylon (Roni, 18’/2ºT), Campbell e Luiz Fernando (Alejo Cruz, 23’/1ºT). Técnico: Umberto Louzer.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão Amarelo: Gonzalo Freitas, Baralhas e Luiz Felipe (ACG); Matheus Pereira (CRU)

Cartão Vermelho:

