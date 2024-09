Liverpool massacra United em pleno Old Trafford

O Liverpool não tomou conhecimento do Manchester United e aplicou 3 a 0 em pleno Old Trafford. Com grande atuação e entrega dos jogadores, os Reds foram superiores em todo o tempo e contaram com a inspiração de seu ataque. Luis Díaz e Salah foram os grandes destaque da partida. O colombiano anotou dois gols e o egípcio fez o outro, contribuindo, ainda, com duas assistências.

Agora, o Liverpool chega a nove pontos em três rodadas, na vice-liderança da Premier League, com 100% de aproveitamento. Afinal, perde no saldo de gols para o Manchester City, que fez 3 a 1 no West Ham mais cedo. Já o United está na 14ª colocação, com apenas três pontos: uma vitória e duas derrotas na competição.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês somente após a data Fifa. O Manchester United visita o Southhampton, às 8h30 (de Brasília) do sábado, dia 14 de setembro. No mesmo dia, o Liverpoool recebe o Notthingham Forest, às 11h.

Os torcedores presentes no Palco dos Sonhos têm motivos para se preocupar. Desde o início, o Liverpool apresentou suas credenciais e não deu margem para o United gostar da partida. Logo aos seis minutos, Alexander-Arnold abriu o placar, mas a arbitragem marcou impedimento de Salah no lance. Era o prenúncio do que viria acontecer.

Dois gols do Liverpool no primeiro tempo

O United estava desorganizado. E o resultado dessa apatia foi o primeiro gol do Liverpool. Aos 34 minutos, Casemiro errou a saída de bola, Graveberch – que fez ótima partida – acionou Salah, que cruzou para Luis Díaz mandar para o fundo da rede, de cabeça.

O brasileiro estava mal. Aos 41, perdeu a bola para Luís Díaz. Em seguida, Mac Allister encontrou Salah na direita. O egípcio mandou rasteiro para área e encontrou o colombiano, que fez o segundo gol.

Na segunda etapa, o United tentou entrar no jogo. Criou até alguns bons lances no início, mas não era dia da felicidade dos Diabos Vermelhos em Old Trafford. Aos dez minutos, o Liverpool recuperou mais uma bola no ataque. Szoboszlai tocou para Salah, que bateu de primeira na área: 3 a 0 e baile dos Reds em Manchester.

A torcida dos Red Devils começaram a deixar o estádio logo após o terceiro gol do rival. Atônitos, os jogadores ouviam ecoar o grito de “Olé” e nada podiam fazer para mudar o panorama. Zirkzee até perdeu boa chance de diminuir o marcador. Do outro lado, Darwin Núñez também teve sua chance, assim como Gravenberch. Mas os lances perdidos não fizeram falta e a equipe volta para Liverpool feliz e com três pontos na bagagem.

