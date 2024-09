Kaio Jorge celebra primeiro gol pelo Cruzeiro e opina sobre vaias do torcedor

Kaio Jorge viveu, enfim, o domingo que estava esperando com a camisa do Cruzeiro. Autor de um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, e com uma assistência na conta, o atacante celebrou o bom desempenho diante do torcedor – que o vaiou antes do jogo – e deu parte dos méritos à minutagem que tem recebido.

O atacante ainda não tinha participado de gols em dez jogos com a camisa do Cruzeiro. Por isso, parte dos torcedores cobraram Kaio Jorge com vaias ainda no pré-jogo. A pressão por parte dos cruzeirenses, contudo, era algo esperado pelo jogador e não trouxe ruídos à relação.

“Confesso que eu esperava que a torcida fosse me cobrar um pouco mais, mas só agradecer, eles tiveram paciência. Eles sabem do meu momento. Venho trabalhando todos os dias para melhorar, pegar aquele ritmo de jogo, porque não estava conseguindo ter essa sequência lá fora. Mas graças a Deus com ajuda dos meus companheiros, da minha família, hoje terminei o dia feliz”, disse Kaio.

Cruzeiro encerra jejum

A vitória sobre o Atlético-GO pôs fim ao jejum de cinco jogos consecutivos sem triunfo do time de Fernando Seabra. A Raposa vinha de duas derrotas e três empates nos últimos duelos do campeonato nacional. Nesse sentido, ao contrário do que reverberou por todo agosto, o Cruzeiro iniciou setembro com três pontos extremamente importantes para intenções do time no Brasileirão.

O Cruzeiro agora ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos – três a menos que o Flamengo, que fecha o G4. Cabe destacar que o Rubro-Negro ainda enfrenta o Corinthians neste domingo (1), às 16h, na Neo Química Arena, e pode ampliar a diferença na pontuação.

Com o período Data-Fifa, o Cruzeiro só retorna aos gramados no dia 15 de setembro para encarar o São Paulo, no Mineirão. A vitória antes da paralisação pode ser crucial para manutenção do respaldo ao técnico Fernando Seabra à frente do clube.

