Com Marcelo, Fluminense divulga escalação para duelo com o São Paulo

Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, o Fluminense mede forças com o São Paulo neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, a equipe carioca divulgou, de forma oficial, a escalação, com o retorno de Marcelo na lateral esquerda.

O Tricolor, portanto, vai a campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Facundo Bernal, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias.

Além disso, o Tricolor terá a volta de outro lateral. Trata-se de Samuel Xavier, que cumpriu suspensão no Mineirão. Por outro lado, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o volante Martinelli, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Galo.

No meio de campo, Nonato será titular, enquanto Facundo Bernal será o substituto de André. O volante, aliás, acertou com o Wolverhampton (ING), pelos valores fixos de 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões), sendo mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas. Ele, inclusive, já fez sua estreia pelo time inglês, na Premier League.

