PSG bate o Lille e segue com 100% de aproveitamento no Francês

O Paris Saint-Germain retomou a liderança do Campeonato Francês, neste domingo (1). Neste sentido, os comandados do técnico Luis Enrique venceram o Lille, fora de casa, no estádio Pierre-Mauroy, por 3 a 1. Vitinha, Barcola e Kolo Muani marcaram os gols da equipe parisiense, enquanto Zhegrova descontou para os mandantes.

Com o triunfo, o PSG alcançou a marca de 9 pontos na tabela e segurou o adversário, que segue com 6, em sexto, fora da zona de classificação para a próxima Champions League.

O PSG volta a campo somente no dia 14 de setembro, após a Data Fifa, contra o Stade Brestois, no Parque dos Príncipes. O Lille, por sua vez, visita o Saint-Étienne, no dia 15, no Geoffroy Guichard, com horário a ser confirmado.

Aos 33 do primeiro tempo, os visitantes se aproveitaram de um pênalti e abriram o placar. Assim, Vitinha foi para a cobrança e, com tranquilidade, estufou a rede. Poucos minutos depois, Marco Asensio achou Barcola, que ampliou a vantagem da equipe da capital.

Por fim, os donos da casa tentaram reagir, mas a dupla Marquinhos e Beraldo teve ótima atuação no sistema defensivo do Paris. Zhegrova, então, arriscou de fora da área, sem chance para o goleiro Donnarumma. Por fim, Kolo Muani aproveitou o cruzamento de Desire Doue e sacramentou a vitória.

A equipe de Luis Enrique tem 13 gols marcados e apenas 2 sofridos até aqui. O artilheiro do time é o jovem francês Bradley Barcola, que anotou 4 gols nas três primeiras rodadas do campeonato.

