Fabricio Bruno critica arbitragem na derrota do Flamengo no Brasileirão

Titular na derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Corinthians neste domingo (1), Fabricio Bruno lamentou o tropeço na casa do rival. O zagueiro alfinetou a atuação do árbitro Ramon Abatti Abel que, segundo o jogador, paralisou demais a partida.

“Jogo equilibrado, mas a gente pecou nos dois gols e o Corinthians aproveitou. Depois começou a ficar picado. Todo jogo que este juiz está, sempre ficas assim. Ele tenta se impor na arrogância. E na briga, o primeiro cara que deu o soco não levou amarelo. Um clássico grande como esse temos de ter melhor arbitragem. Porém, não vamos usar como desculpa isso. Temos de trabalhar e aproveitar a Data Fifa para melhorar”, destacou o defensor rubro-negro.

Fabricio Bruno também comemorou a parada da Data Fifa. Segundo o zagueiro, a pausa nos jogos será benéfica para recuperar alguns jogadores lesionados e para descansar parte do elenco. Afinal, alguns jogadores foram convocados para suas seleções.

“Não tinha melhor momento para a Data Fifa acontecer. Dar um a pausa no campeonato faz com que tenhamos nossos jogadores e poderemos melhorar um elenco que já é super qualificado”, avaliou.

O Flamengo volta a campo somente no dia 12 de setembro para enfrentar o Bahia, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será no Maracanã e vale vaga na semifinal da competição. Na ida, vitória rubro-negra por 1 a 0, gol de Bruno Henrique.

