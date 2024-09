Fluminense vence o São Paulo e permanece fora do Z4 do Brasileirão

Diante de mais de 45 mil torcedores, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue fora da zona de rebaixamento. Em campo, Kauã Elias e Keno marcarem os gols da vitória no Maracanã. Com o resultado, a equipe carioca soma 27 pontos, na 16ª colocação, enquanto o Tricolor paulista tem 41 e caiu para sexto.





Na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Os comandados de Luís Zubeldía, por sua vez, jogam no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. Antes disso, no dia 12, a equipe paulista enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h45, na Arena MRV, pela Copa do Brasil.

Jogo amarrado

Em boa parte do primeiro tempo, as duas equipes tiveram dificuldade para construir jogadas de perigo e ficaram amarradas aos sistemas defensivos. Os donos da casa arriscaram com Marcelo, que chutou de fora da área, porém sem qualquer direção. O São Paulo chegou na frente com William Gomes, que avançou pela direita e finalizou com perigo. Centroavante reaparece

Chances reais

No lado direito, Ganso fez uma boa interceptação e tocou para Kauã Elias. O centroavante abriu para Arias, que finalizou, porém mandou para fora. O colombiano, aliás, cobrou um escanteio perigoso, e Thiago Santos cabeceou em direção ao gol, entretanto Rafael fez a defesa. O camisa 19 dividiu a bola com Sabino, que sobrou para Serna, mas a defesa do São Paulo salvou após a finalização.

Visitantes incomodam

Na volta do intervalo, a equipe paulista voltou melhor, com três alterações. Logo aos 4, na cobrança de falta, Ferraresi cabeceou e a bola sobrou para Luiz Gustavo, que finalizou para fora. Além disso, na melhor chegada dos visitantes, o volante encontrou William Gomes, que limpou Marcelo e bateu para boa defesa de Fábio.

Pressão são-paulina

Após boa arrancada em rápido contra-ataque, Arias roubou a bola de Luiz Gustavo, conduziu até à frente da área e finalizou. No entanto, o desvio na defesa facilitou a defesa de Rafael. Mesmo com a pressão são-paulina, os donos da casa souberam segurar o momento de instabilidade.

Quase o segundo

Depois da pressão, o Tricolor de Laranjeiras conseguiu chegar com perigo. Keno arriscou de fora da área, e a bola desviou em Erick. Rafael fez uma grande defesa ao espalmar para fora. Por fim, o São Paulo voltou a pressionar, mas os mandantes sustentaram novamente.

Agora, foi…

Nos minutos finais, Guga fez uma ótima jogada pela direita e achou Keno. O atacante, que entrou no segundo tempo, tirou a marcação e bateu para fazer o segundo do Fluminense. O goleiro Rafael falhou na jogada e não conseguiu segurar. Ainda nos acréscimos, Thiago Silva salvou o Tricolor em dois lances perigosos e mostrou experiência e qualidade.

FLUMINENSE 2 x 0 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 01/09/2024, às 18h30 (horário de Brasília)

Gols: Kauã Elias 30’/1ºT (1-0); Keno 45’/2ºT (2-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcel0 (Guga 18’/2ºT); Facundo Bernal (Felipe Melo 39’/2ºT), Nonato e Paulo Henrique Ganso (John Kennedy 39’/2ºT); Jhon Arias, Serna (Keno 32’/2ºT) e Kauã Elias (Lima 18’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Ferraresi – intervalo), Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marco Antônio – intervalo); Wellington Rato (Luciano – intervalo) e Lucas Moura (Erick 32’/2ºT); William Gomes e Calleri (André Silva 39’/2ºT). Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões Amarelos: Thiago Santos, Thiago Silva e Facundo Bernal (FLU) / Rafinha, Wellington, Bobadilla e Calleri (SPO)

Cartões Vermelhos: –

