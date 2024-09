Lucas analisa atuação do São Paulo: ‘Com mais capricho, teríamos empatado’

O São Paulo não fez um grande primeiro tempo, porém em vários momentos conseguiu assustar o Fluminense na segunda etapa. No entanto, o time não foi eficiente e saiu de campo com uma derrota por 2 a 0,no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Um jogo muito difícil. Fizemos um primeiro tempo um pouco abaixo do que a gente pode entregar. segundo tempo, melhoramos bem, conseguimos controlar o jogo. Tiveram algumas situações que com mais capricho teríamos empatado o jogo. O segundo gol foi um banho de água fria. Eles que não criaram muito no segundo tempo”, disse.

“É assim, jogo grande, decidido nos detalhes. Resultado que a gente não queria. Agora teremos tempo para nos prepararmos para o jogo decisivo da Copa do Brasil”, explicou.

Além disso, o jogador falou sobre sua convocação para a Seleção Brasileira, algo que não acontecia desde 2018 e afirmou que o São Paulo tem que aproveitar a Data Fifa para chegar mais forte no momento decisivo da temporada.

“Feliz com a convocação. Uma grande notícia. É um sonho que estou realizando voltar à Seleção depois de seis anos. Agradecer a minha família, torcedores e companheiros de clube. Dar sequência, pois a gora começa o momento decisivo da temporada”, frisou.

Os comandados de Luís Zubeldía jogam no dia 15, porém às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. Antes disso, no dia 12, a equipe paulista enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h45, na Arena MRV, pela Copa do Brasil.

