Uma das grandes novidades do futebol brasileiro nesta temporada, Estêvão tem encantado o torcedor do Palmeiras e chegou à seleção principal. Assim, diante do Athletico-PR, o jovem deixou o dele no triunfo por 2 a 0, na Ligga Arena, com a presença de Dorival Júnior, comandante do Brasil, no estádio, pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, com o início da Data Fifa, o jogador terá sua primeira experiência com a camisa amarela a partir desta semana. Aos 17 anos, ele está na lista de atletas que disputarão duas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026: contra Equador (6) e Paraguai (10).

“Vou te falar que ainda não caiu a ficha, primeiro ano no profissional, já conseguir um sonho de criança na seleção brasileira. Vou dar meu máximo nos treinos, se tiver chance no jogo também”, disse.

“Trabalhei bastante, eu não sou o mais forte, o mais rápido, mas Deus tem me capacitado. E fico feliz de ajudar ao Palmeiras. Diariamente nos treinos eu tenho desfrutado, jogando leve. Feliz de ajudar o Palmeiras”, completou.

“Tenho que agradecer a Deus pelo time que ele me colocou, que me deu a chance de evoluir, com esses caras maravilhosos. Só tenho a agradecer a Deus por tudo”, finalizou.