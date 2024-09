Al-Ittihad encaminha a contratação do atacante Galeno, do Porto

O Al-Ittihad encaminhou a contratação do atacante Galeno, que atualmente defende as cores do Porto. Segundo a imprensa portuguesa, o brasileiro, que chegou a ser convocado pela Seleção no começo deste ano, realizará exames médicos antes de assinar contrato de cinco anos.

De acordo com o o jornal “A Bola”, os sauditas pagarão 50 milhões de euros (R$ 312 milhões) para contratar o brasileiro. Os Dragões até tentaram segurar o atleta e recusaram uma proposta de 40 milhões de euros, no entanto com o aumento do valor, ficou inevitável a saída.

Aos 26 anos, o atleta deixará o futebol português depois de oito anos. Revelado nas divisões de base do Trindade, Galeno chegou ao futebol europeu justamente no Porto, no time B. Ele também teve passagens por Portimonense, Rio Ave e Braga, todos de Portugal, antes de se consolidar com a camisa azul e branca.

Por fim, em março deste ano, o jogador apareceu pela primeira vez em uma lista da Seleção Brasileira. Assim, o jogador esteve em campo no segundo tempo do amistoso contra a Espanha, que terminou empatado em 3 a 3.

