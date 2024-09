Vasco acerta a contratação de meio-campista suíço

O Vasco mostra-se ativo na reta final do período disponível para contratações. O Cruz-Maltino tem conversas em andamento para fechar com, pelo menos, três jogadores no último dia da janela de transferências. A tratativa mais avançada é com o meio-campista Maxime Dominguez. A expectativa é que o jogador suíço, de 28 anos, desembarque no Rio de Janeiro entre esta segunda (2) e quarta (4).

Segundo apuração do Jogada10, o clube carioca chegou a um acordo com o Gil Vicente, de Portugal, e vai pagar dois milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual) pela contratação. De acordo com informações do “ge”, o Gigante da Colina vai adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta. Aliás, o contrato terá validade de quatro anos, e a assinatura dos documentos ocorreu de maneira digital para agilizar o processo. Exatamente pelo prazo curto e o risco de um desfecho negativo na negociação.

As conversas entre as partes já ocorrem há uma semana e evoluíram rapidamente nos últimos dias. Tanto que Dminguez foi relacionado para o último embate do Gil Vicente. O futebolista alpino começou como opção no banco de reservas e atuou por 12 minutos no empate com o Braga. Dominguez já até se despediu dos seus companheiros do elenco.

Dominguez atuava pelo Gil Vicente há duas temporadas. Ao todo foram 40 partidas pelo time português, sendo 35 deles como titular. Além de seis gols marcados e cinco assistências. Ele ainda acumula passagens por clubes da Suíça e da Polônia. O meio-campista atua mais pela direita, setor em que o clube necessita de reforços. Assim pode ser um substituto tanto para Paulinho Paula como Adson, desfalques por lesões.

Vasco dá sequência a momento positivo na temporada

O Cruz-Maltino conquistou um triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, em duelo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. Assim, alcançou os 34 pontos, recuperou a oitava posição e engatou o segundo resultado positivo consecutivo no torneio. Neste cenário, a equipe não perde há oito jogos na temporada. Após a vitória, o elenco ganhou folga até a próxima quarta-feira (04/09). Posteriormente vai aproveitar o período da data Fifa para recuperar alguns jogadores como, por exemplo o meio-campista Coutinho e o atacante David. Ambos recentemente ficaram sem condições de entrar em campo e vão passar por processo de recondicionamento físico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.