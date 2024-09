Carille vê pressão aumentar no Santos, mas tem respaldo do elenco

O técnico Fábio Carille convive com a pressão no Santos em virtude de mais uma sequência negativa. Apesar da equipe estar em 2º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida perdeu a paciência com o comandante, que espera contar com os reforços no duelo com o Brusque, no próximo sábado (7), às 17h (de Brasília), na Arena Joinville.

Por outro lado, internamento, o profissional conta com o respaldo do elenco. Na última sexta-feira (30), o meia e capitão Giuliano ressaltou, após o empate com a Ponte Preta, que a responsabilidade pelos quatro jogos sem vitórias é dos atletas. Ele também deixou claro que o elenco respaldo o trabalho da comissão técnica.

“Eu vou ser sempre muito direto e transparente: não sei de onde surgiu que o time está incomodado com Carille ou vestiário. Ele passa as informações, passou exatamente o que aconteceria hoje (sexta-feira). Fizemos cruzamentos pelos lados. Fácil colocar a culpa no treinador. Nós assumimos a responsabilidade, e o treinador tem a confiança. Espero ter o torcedor ao lado e que entenda isso”, disse o meia.

Na próxima rodada, Carille poderá contar com o lateral-esquerdo Escobar, que cumpriu suspensão contra a Ponte Preta. Além disso, o zagueiro Jari, preservado, seguirá no clube e voltará a ficar à disposição. Afinal, a negociação com o Porto, de Portugal, melou.

Outro nome que deve reaparecer é o do atacante Julio Furch. O argentino, que sofreu uma entorse no ombro esquerdo durante a partida contra o Amazonas, tem se recuperado bem. Sobre os reforços, o goleiro Renan está regularizado, enquanto anunciou o atacante Yusupha Nije, de Gâmbia.

