Após nova derrota, São Paulo terá três jogos seguidos fora de casa

O São Paulo voltou a perder na temporada e acumula dois tropeços consecutivos. Apesar disso, o Tricolor segue vivo na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, porém terá pela frente além da Data Fifa, três partidas seguidas longe de seus domínios, um em cada competição.

Dessa forma, o primeiro deles acontece no próximo dia 12, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV. A equipe perdeu por 1 a 0, no Morumbis, e precisa vencer por dois gols para avançar no tempo normal e não depender dos pênaltis.

Na sequência, medirá forças com o Cruzeiro, no dia 15, às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Bobadilla, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Fluminense.

Para completar a sequência longe do território paulistano, o São Paulo encara o Botafogo, no jogo de ida das quartas de finais da Libertadores, no dia 18, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O time, portanto, só voltará a atuar no Morumbis no dia 22, às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Por fim, Luis Zubeldía terá 11 dias livres durante a Data Fifa para recuperar atletas e projetar a reta final da temporada. O treinador, por sinal, criticou a arbitragem após o revés para o Fluminense e ressaltou que não irá mais protestar por estar marcado.

