Associação de árbitros repudia fala de auxiliar do Corinthians: ‘Prejudica o futebol’

A Abrafut (Associação de Árbitros de Futebol do Brasil), que representa a maioria dos juízes da primeira divisão, emitiu uma nota oficial e repudiou as declarações de Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians. Assim, após a vitória sobre o Flamengo, o profissional criticou a condução de Ramon Abatti Abel e foi expulso.

Dessa forma, em entrevista coletiva, o filho do técnico Ramón Díaz disse para “tomarem cuidado com o Corinthians” e fez um discurso inflamado, o que foi lamentado pela entidade.

“Sobre o árbitro, hoje não falei nada. Mas ele queria tirar ele (Ramón) ou a mim. É certo. Estava buscando algo. Mas com o Corinthians não se mexe. Somos 35 milhões de torcedores. Tem que tomar cuidado. Se querem tombar o Corinthians, têm que matar 35 milhões de pessoas”, disse.

“Não é tão fácil. Não queremos que nos ajudem, mas que não nos prejudiquem. Queremos que sejam neutros. Tenham muito cuidado com o Corinthians. Não gostei da arbitragem. Mas que tenham cuidado e sejam neutros”, completou Emiliano Díaz.

Abrafut tomará medidas

Em nota publicada numa rede social, a Abrafut rebateu o auxiliar técnico e prometeu que “tomará medidas cabíveis” contra as falas que foram consideradas lastimáveis e visam intimar o árbitro. Para a entidade, aliás, o discurso inflamado prejudica o futebol e tenta colocar medo nos profissionais.

“O que é uma LÁSTIMA e prejudica imensamente o futebol, é um membro da comissão técnica de um clube com uma torcida de MASSA, extremamente expressiva em números como ele mesmo disse, usá-la como ameaça contra toda a classe de árbitros do Brasil, para intimidá-los, tentando colocar medo, aterrorizando e inflamando veemente sua própria torcida sem medir as consequências que essa atitude pode ocasionar”, afirmou a nota.

“A ABRAFUT tomará medidas cabíveis a respeito desse lamentável fato e continuará protegendo sua classe, rebatendo atitudes que possam trazer prejuízo moral, físico, psicológico ou de qualquer natureza para a arbitragem brasileira – diz a entidade em outro trecho.

Veja abaixo a nota da Abrafut na íntegra

O que é uma LÁSTIMA e prejudica imensamente o futebol, é um membro da comissão técnica de um clube com uma torcida de MASSA, extremamente expressiva em números como ele mesmo disse, usá-la como ameaça contra toda a classe de árbitros do Brasil, para intimidá-los, tentando colocar medo, aterrorizando e inflamando veemente sua própria torcida sem medir as consequências que essa atitude pode ocasionar.

O FUTEBOL É UM ESPETÁCULO se tiver como ideia principal abolir qualquer tipo de violência.

A incitação à agressividade e ao ataque é contrária ao real sentido de “ESPETÁCULO” em qualquer esporte.

Sr Emiliano Díaz, o mundo está clamando por PAZ. CHEGA de GUERRA!

A humanidade já está vivendo e vendo intermináveis episódios de violência todos os dias.

O futebol é um esporte de alto alcance em entretenimento.

Que possamos atingir seu real intuito, trazer alegria ao povo.

Use sua voz pra pedir PAZ nos estádios, para que as torcidas possam ir às arenas levando suas famílias com segurança.

Assim, que nossas crianças cresçam incentivadas a continuarem torcendo nas arquibancadas sem pânico.

Não aumente o terror e o medo que certamente estão acabando com o ESPETÁCULO que deve ser o FUTEBOL.