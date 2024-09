Gonzalo Plata é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo

Gonzalo Plata, último reforço, até então, do Flamengo nesta janela de transferências, foi regularizado na CBF nesta segunda-feira (2). O nome do atacante equatoriano apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da entidade e, assim, o jogador está liberado para estrear com a camisa rubro-negra.

Só faltava, aliás, dentre os jogadores contratados, a regularização de Plata. Assim, os quatro reforços já estão à disposição de Tite: Michael e Alcaraz, que já estrearam, além de Alex Sandro e Gonzalo Plata.

O primeiro dia de treinamento de Gonzalo Plata com o elenco rubro-negro será na quinta-feira, quando os jogadores se reapresentarão. Inicialmente, no último sábado, o equatoriano foi ao Ninho do Urubu para realizar avaliações e testes físicos. Além disso, também cumpriu trabalho na academia.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo volta a campo no dia 12 de setembro, quando recebe o Bahia no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Ou seja, o time de Tite terá um período de 11 dias sem partidas.

