Dorival Júnior contará com 14 jogadores no primeiro treino da Seleção

A Seleção Brasileira realiza, na tarde desta segunda-feira (2), o primeiro treinamento nesta Data-Fifa. No centro de treinamento do Athletico, em Curitiba, o técnico Dorival Júnior comandará a atividade visando a partida contra o Equador. As seleções se enfrentam na sexta-feira, no Couto Pereira, às 22h (de Brasília).

Neste primeiro dia de trabalho, o treinador da Canarinho contará apenas com 14 jogadores. Todos os atletas que atuam no futebol brasileiro já se apresentaram.

Em resumo, os jogadores que já estão com a Seleção em Curitiba são: Estêvão, Bento, Guilherme Arana, Wendell, William, Gerson, Lucas, Luiz Henrique, Pedro, Ederson, Gabriel Magalhães, André, João Gomes e Lucas Paquetá.

Os jogadores que ainda não se apresentaram são: Alisson, Danilo, Beraldo, Militão, Marquinhos, Bruno Guimarães, Rodrygo, Endrick e Vini Jr. A previsão, aliás, é que o grupo esteja completo para o treino de terça-feira.

