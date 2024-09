Santos vence concorrência e acerta com Luan Peres, ex-Fenerbahçe

O Santos encaminhou o acerto, nesta segunda-feira (2), com o zagueiro Luan Peres, de 30 anos. Assim, o Peixe venceu a concorrência do Vasco na disputa pelo defensor, que rescindiu com o Fenerbahçe, da Turquia, antes de acertar um contrato de quatro anos. Prevaleceu, então, o desejo do jogador de retornar ao clube depois de três anos.

O atleta jogou com a camisa da equipe paulista entre 2019 e 2021 e foi um dos destaques da campanha do vice da Libertadores de 2020. Na ocasião, o Peixe perdeu a decisão para o rival Palmeiras, por 1 a 0, no Maracanã. Ele sempre deixou claro o carinho que tem pelo clube e o desejo de um dia retornar.

Desse modo, o defensor chega para disputar posição com Jair, Gil, Alex e João Basso, e fortalecer o setor para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. No clube turco, o brasileiro não tinha mais espaço, sobretudo com o técnico José Mourinho.

Na carreira, Luan Peres defendeu Portuguesa, Santa Cruz, RB Brasil, Ituano, Ponte Preta, Fluminense e Santos no futebol brasileiro. Fora do país, atuou no Olympique de Marselha, da França, e no Fenerbahçe, da Turquia. Na última temporada, porém, sofreu uma grave lesão no joelho em agosto de 2023. Nesse sentido, a equipe paulista ocupa a 2ª colocação da Série B, com 40 pontos, três a menos que o líder Novorizontino. Além de ter um a mais que Mirassol e Vila Nova, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Por fim, na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille enfrentam o Brusque, no sábado (7), às 17h (de Brasília), na Arena Joinville, pela 25ª rodada.

