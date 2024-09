Guga fala sobre reação do Fluminense no Brasileirão: ‘Achamos nossa identidade’

O Fluminense voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro e segue fora da zona de rebaixamento. Assim, a vítima da vez foi o São Paulo por 2 a 0, no Maracanã, pela 25ª rodada. Na zona mista, o lateral Guga, que participou da jogada do gol de Keno, falou sobre o momento do Tricolor na temporada e a importância da Data Fifa.

“Nesse últimos jogos, conseguimos achar nossa identidade. Soubemos sofrer, o momento de sair e conseguimos vitórias que estavam difíceis de acontecer. Graças a Deus, estamos saindo dessa situação. Agora, teremos uma pausa para descansar, recuperar jogadores e voltar mais forte para brigar por coisas grandes. Dessa forma, teremos a decisão na Libertadores e seguir firme no Brasileiro para subir cada vez mais na tabela”, disse.

“É importante nesta pausa sairmos da zona de rebaixamento. Dá uma tranquilidade a mais para trabalhar durante este período. Foi muito importante a vitória de hoje, diante da nossa torcida que fez um belo espetáculo e nos ajudou. Que podemos ajustar detalhes para voltar mais fortes. Assim, encostamos um pouco mais ali no meio para começar a pensar em coisas grandes no campeonato”, acrescentou.

Além disso, o jogador falou sobre as diferenças entre Mano Menezes e Fernando Diniz e afirmou que o novo treinador, que completou dois anos no cargo, encontrou uma forma de jogar e a equipe tem correspondido.

“Particularmente na lateral não muda muito. Com Diniz, também joguei na esquerda. Agora, pude jogar bem. Em termos de função não muda muito. Mas claro, mudamos a característica do time como um todo e conseguimos achar uma forma e entendemos o que Mano queria. Correspondemos bem. Futebol tem dessas coisas, ano passado deu certo, esse ano não começamos bem”, concluiu.

Olho na agenda Na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Por fim, o primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Maracanã, acontece dia 18, às 19h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.