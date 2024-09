Corinthians tenta fechar com atacante do Tijuana no último dia da janela

O Corinthians tem poucas horas para viabilizar mais uma contratação no último dia da janela de transferências. O nome da vez no Timão é o atacante Carlos González, de 31 anos, que atua no Tijuana, do México.

Os paulistas aguardam apenas o aval do clube da América do Norte pelo empréstimo do atleta e buscam resolver os últimos trâmites burocráticos para fechar a contratação. Afinal, já tem conversas avançadas com o jogador paraguaio. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho.

Dessa maneira, o Timão tem apenas até o fim do dia para assinar contrato e registrar o reforço no sistema da Fifa. A inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF pode ser feito posteriormente.

González foi revelado pelo Magallanes, do Chile, e tem passagens por outros clubes do país, como Santiago Wanderers, San Marcos e Huachipato. Em seguida, foi para o futebol mexicano, onde atuou por Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca e, por fim, Tijuana, onde está desde 2023. O atacante tem 15 jogos pela seleção do Paraguai.

Caso acerte com o Corinthians, González será o terceiro atacante contratado pelo clube nesta janela de transferências. Afinal, Talles Magno e Héctor Hernández chegaram para suprir a carência no setor. Vale destacar que o Timão tentou também Gonzalo Plata (que fechou com o Flamengo), Arthur Cabral e Alex Arce.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.