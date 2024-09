Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Adryelson

A menos de um dia do fechamento da janela, o Botafogo anunciou, nesta segunda-feira, a contratação por empréstimo de Adryelson, ex-Lyon (França), que faz parte da rede multi-clubes de John Textor, dono da SAF alvinegra. O zagueiro ficará no clube até o final de 2024. Menos de um ano após ser vendido para o futebol europeu, volta com moral para o clube.

O defensor de 26 anos chegou ao Rio de Janeiro no último sábado (31), passou por exames médicos e já está treinando com os companheiros no CT Lonier.

Adryelson se transferiu no início deste ano, porém, não se destacou no futebol francês, fazendo apenas quatro jogos. Pelas redes sociais, o Lyon também confirmou a saída por empréstimo.

Após o anúncio do lateral-direito Vitinho, a zaga passou a ser o setor mais carente de reforços. Contestado pela torcida, Lucas Halter aparecia como única opção no banco de reservas.

Adryelson representa a sétima contratação do Botafogo nesta janela, que também contou com a chegada de Igor Jesus, Allan, Almada, El Arouch, Matheus Martins e Vitinho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.