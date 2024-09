Santos anuncia a contratação do uruguaio Laquintana, do Bragantino

O Santos anunciou nesta segunda-feira (2) a contratação do meia-atacante Ignacio Laquintana, que estava no Red Bull Bragantino. Ele estava fora dos planos do Massa Bruta para o segundo semestre e chega por empréstimo ao Peixe de até o fim da temporada.

A expectativa é que o uruguaio seja rapidamente regularizado pelo Santos para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro volta a campo às 16h (de Brasília) do próximo sábado (7) para enfrentar o Brusque, fora de casa.

Laquintana é o quinto reforço do Santos nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube fechou com o goleiro Renan, o meia Billy Arce e os atacantes Yusupha Nije e Wendel Silva. O zagueiro Luan Peres já acertou com o Peixe, faltando apenas o anúncio oficial.

O atacante disputou 31 jogos e fez dois gols com a camisa do Red Bull Bragantino. Ele foi perdendo espaço no Massa Bruta, que optou pelo empréstimo do jogador para mantê-lo em atividade até o fim da temporada.

