Empresários de Vitor Roque iniciam negociações para compra de SAF em MG

Os empresários de Vitor Roque, atacante do Betis, estão explorando oportunidades no mercado do futebol e começaram a negociar a aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em Minas Gerais.

Recentemente promovido ao Módulo I do Campeonato Mineiro, o Betim Futebol Clube transformou-se em SAF no mês passado. Sandro Duarte, ex-volante do Cruzeiro, e Ehler Pessoa estão em discussões para adquirir o clube localizado na região metropolitana de Belo Horizonte.

A “Rádio Itatiaia” foi a primeira a informar sobre a negociação. O valor estimado para a compra do clube é de aproximadamente R$ 70 milhões, um valor elevado devido ao recente acesso do Betim à elite do Campeonato Mineiro.

No entanto, os detalhes financeiros permanecem confidenciais. Ainda não é possível determinar a porcentagem das ações que a diretoria vai vender. Assim, a atual direção espera manter pelo menos 5% da participação acionária.

Fred Pacheco, presidente do Betim, comentou.

“A reunião do conselho foi tranquila. A composição do conselho é pequena e já estávamos discutindo a necessidade da SAF. Agora, estamos desenvolvendo a estruturação necessária.”

Pacheco acrescentou que o clube pretende investir em diversas áreas, especialmente nas categorias de base.

“Os recursos serão direcionados para a melhoria da infraestrutura e do futebol. Queremos aprimorar as condições de treinamento, as instalações para os jogos e a estrutura técnica. Além disso, investiremos nas categorias de base e reforçaremos o time principal. Dessa forma, esperamos aumentar nossa competitividade e gerar ativos com a formação de novos talentos, tornando a SAF lucrativa tanto para a associação quanto para os investidores.”

