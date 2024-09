Atlético: Jogadores e Gabriel Milito decidirão o local da decisão contra o São Paulo

Atlético e São Paulo se enfrentarão no dia 12 de setembro para a decisão das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o local da partida ainda não foi definido. Os jogadores e a comissão técnica terão um papel ativo na escolha.

Na próxima quinta-feira, o elenco visitará a Arena MRV para avaliar as condições do gramado. O objetivo é que, com base nessa avaliação, os atletas decidam qual é o melhor local para a decisão contra o Tricolor.

O Atlético precisa confirmar até a próxima sexta-feira o palco do jogo. Assim, os atletas vão à Arena MRV na quinta.

O clube mineiro espera realizar a partida em sua casa, na Arena MRV. No entanto, devido às condições recentes do gramado, o time jogou no Mineirão. Nesta segunda-feira, o Atlético divulgou o plano de tratamento do gramado, que inclui adubação, corte, nivelamento e irrigação.

