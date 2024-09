Barreal, do Cruzeiro, abre o jogo sobre sua condição física

O Cruzeiro usará a pausa da data FIFA para ajustes e, principalmente, para a recuperação de jogadores. Um deles é o meia-atacante Álvaro Barreal, que saiu machucado na vitória sobre o Atlético-GO, no último domingo (1), pelo Brasileirão.

No entanto, o próprio atleta falou sobre sua situação: “Mesmo pé. Pouca coisa”, disse Barreal na zona mista do Mineirão. Ele saiu aos 9 minutos do segundo tempo para a entrada de Mateus Vital.

Álvaro Barreal, aliás, tem reclamado recorrentemente de dores no tornozelo desde a partida contra o Vitória, há mais de duas semanas, no Barradão. Contudo, como o Cruzeiro só volta a campo no dia 15, quando enfrentará o São Paulo em casa, há tempo para sua recuperação.

DM do Cruzeiro está cheio

Todavia, além disso, os atacantes Rafa Silva, Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Juan Ignacio Dinenno foram desfalques por lesão. Lautaro ficou de fora da partida contra o Atlético-GO devido ao desgaste muscular na coxa esquerda. Outro desfalque foi o volante Japa, que fraturou um osso do pé direito.

