Sob olhares de Pepa, Sport vence o Ituano e se recupera na Série B

O Sport enfim voltou a vencer na Série B, após três resultados negativos em sequência. A vítima foi o Ituano-SP, que segue na zona de rebaixamento. O Leão da Ilha contou com a presença de Pepa, que será o novo comandante do time. O duelo foi válido pela 24ª rodada.

Os gols da partida foram marcados pelo atacante Zé Roberto, que balançou a rede duas vezes, e por Chico. O Ituano até saiu na frente, marcando o primeiro gol com José Aldo aos 49 segundos de jogo. Contudo, sofreu a virada para 3 a 1 e, nos acréscimos, diminuiu para 3 a 2, encerrando a partida.

Desse modo, e com esse resultado positivo, o Sport ocupa o sétimo lugar, portanto, chegando aos 35 pontos. Por outro lado, o Ituano segue no Z4, abrindo a zona de rebaixamento, com 22 pontos em 24 rodadas disputadas.

Próximos jogos de Sport e Ituano

Na próxima rodada, já com Pepa à beira do gramado, o Sport enfrentará o Avaí fora de casa, na Ressacada. No entanto, o time de Itu, comandado por Alberto Valentim, receberá o Mirassol. Ambos os jogos serão no sábado (7).

