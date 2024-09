Emocionado, Suárez anuncia aposentadoria da seleção do Uruguai

Emocionado, o atacante Luis Suárez, de 37 anos, anunciou que vai se despedir da seleção após o jogo da próxima sexta-feira, contra o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Em coletiva nesta segunda-feira, ele comunicou essa decisão.

“É algo que vinha pensando, vinha analisando. Acho que é o momento indicado… será minha última partida pela seleção do meu país”, disse o emocionado Suárez.

Desde 2007, quando fez sua estreia, Suárez trilhou uma trajetória de 17 anos pela seleção uruguaia. São 69 gols em 142 jogos e muitos momentos marcantes, como a campanha até a semifinal da Copa do Mundo de 2010 e a conquista da Copa América em 2011. O atacante, afinal, chorou por anunciar que será o fim dessa relação.

“Sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. Até sexta-feira, darei tudo de mim, não tenho o que me dosar em nenhum momento. Quero agradecer a todos, à torcida, pelas várias mensagens”, disse o jogador.

O atacante, aliás, convive com dores crônicas nos joelhos, mas perdeu a posição de titular para Darwin Núñez. O centroavante, aliás, esteve na Copa América e participou de quatro jogos. Seu último gol pelo Uruguai foi contra o Canadá, na decisão do terceiro lugar.

Nesta sexta, a Celeste recebe o Paraguai no Centenário, em Montevidéu, às 20h30, pelas eliminatórias. O time de Marcelo Bielsa, aliás, é o segundo colocado, com 13 pontos, dois a menos que a líder Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.