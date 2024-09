João Pedro, do Grêmio, questiona pênaltis e fala sobre derrota para o Galo, na Arena

O Grêmio sofreu uma derrota dolorosa para o Atlético em seu retorno à Arena. Após abrir 2 a 0, o time permitiu a virada do rival. Um dos jogadores criticados pelo resultado negativo foi o lateral-direito João Pedro.

Todavia, o jogador justificou o recuo do Imortal e as penalidades máximas dadas durante o confronto. “O primeiro pênalti poderia ser discutido um pouco.

“Já vi alguns lances assim não serem marcados; se o VAR tivesse chamado, poderia ter havido outra análise. O pênalti por mão de fato teve jogos em que foi marcado da mesma maneira e outros em que não. É uma questão de avaliação. Foi marcado, não tem como retroceder, temos que esquecer e partir para a próxima”, disse o jogador ao final da partida.

Contudo, ainda na etapa inicial, o time comandado por Renato Gaúcho teve o zagueiro Gustavo Martins expulso após uma falta em Deyverson. Mesmo assim, a equipe conseguiu abrir vantagem e foi para o intervalo com 2 a 0, gols de Braithwaite e Cristaldo.

“Com um a menos, era natural ter que recuar e defender. Sempre teriam um homem a mais e é uma boa equipe, que se movimenta muito bem. Era previsível que teríamos que defender a maioria do tempo”, resumiu João Pedro.

Grêmio enfrentará o Bragantino dia 15

Desse modo, agora, sem Libertadores e Copa do Brasil para disputar, o Grêmio volta a campo no dia 15 para enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. O time gaúcho ocupa a 15ª posição no Brasileirão, portanto, somando 27 pontos.

