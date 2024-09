Gabigol curte aniversário com família e amigos; irmã exibe look

O atacante Gabigol, do Flamengo, recebeu amigos e familiares nesta segunda-feira (02) para comemorar o seu aniversário de 28 anos, completados no último dia 30 de agosto. O evento aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Nomes como Diego Ribas e Filipe Luís, ex-companheiro do jogador do clube carioca, assim como os pais e a irmã do camisa 99, estiveram entre os presentes.

Valdemir Silva e Dhiovanna Barbosa, pai e irmã de Gabigol, fizeram postagens nas redes sociais durante a comemoração. Enquanto o primeiro publicou uma foto com Lindalva Barbosa, mãe do ídolo rubro-negro, a irmã do atacante exibiu look estiloso escolhido para a ocasião.

“Eu e ela comemorando o niver (sic) do nosso menino”, publicou no story o patriarca da família.

“Nem tentando você consegue”, publicou Dhio, em mensagem enigmática.

Após lesão, Gabigol deve voltar em breve ao Flamengo

Gabigol se recupera de uma lesão sofrida no músculo posterior da coxa direita, no dia 15 de agosto, na vitória sobre o Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A expectativa é que o atacante esteja liberado para atuar ainda neste mês.

Contudo, o camisa 99 deve seguir na reserva de Pedro, titular absoluto e jogador com mais gols no Brasil em 2024.

