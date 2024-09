Após suposta volta com Yuri Lima, Iza celebra gravidez

A cantora Iza celebrou nas redes sociais a marca de 33 semanas de sua gravidez. Em uma postagem, ela exibiu imagens da silhueta da gestação de Nala, sua filha com o jogador Yuri Lima. O ex-casal, inclusive, vive rumores de uma possível volta.

Na sequência de fotos, Iza aparece com um top e a parte inferior de um biquíni.

“33 semanas e contando”, escreveu a cantora na legenda.

Iza também completa 34 anos nesta terça-feira (03). Em outra postagem no Instagram, ela celebrou o “maior amor do mundo (Nala)” e por estar “vivendo a fase mais transformadora da vida”.

Volta de Yuri Lima e Iza?

De acordo com a coluna Fabia Oliveira, no Metrópoles, Yuri mudou de profissão e agora vai ocupar um cargo na empresa de Iza. O último jogo dele pelo Mirassol ocorreu justamente quando a cantora anunciou o término e revelou a traição, no dia 10 de julho. Um mês depois, o jogador rescindiu seu contrato com o seu agora ex-clube. Desde então, o volante não anunciou uma ida para outro clube.

O motivo seria a exigência de Iza de que o ex deixasse o futebol para voltar a morar com ela e, futuramente, com Nala. Yuri teria aceitado a proposta, além da cobrança dos pais para que mudasse de postura.

Com 33 semanas, a cantora entre no 8º mês da gestação. Com isso, a expectativa é que Nala venha ao mundo no início de outubro.

