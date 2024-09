Guillermo Varela é convocado pela seleção do Uruguai

Guillermo Varela, lateral-direito do Flamengo, foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a Seleção do Uruguai, que tem jogos pelas Eliminatórias neste mês. O uruguaio, no entanto, se recupera de um problema no quadril direito, informado pelo clube carioca no domingo (1), após a derrota para o Corinthians.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Varela sentiu dores no quadril direito e apresentou limitação de movimento. Será reavaliado pelo DM rubro-negro”, publicou o Flamengo.

Como o elenco rubro-negro só irá se reapresentar na quinta-feira, Varela ainda não foi reavaliado. O jogador, com a convocação, desfalca os treinos do Flamengo. Arrascaeta, De La Cruz e Matías Viña (fora da temporada), os três no departamento médico, ficaram fora da lista uruguaia.

O Uruguai encara o Paraguai na sexta-feira, no Estádio Centenario, em Montevidéu. Posteriormente, na terça, a Celeste visita a Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín.