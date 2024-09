Três jogadores de futebol são presos no Panamá por suposta manipulação de resultados

Ttrês jogadores foram presos no Panamá sob suspeita de manipular resultados na Liga Panamenha de Futebol (LPF), a principal competição do esporte no país, segundo informou a Procuradoria-Geral nesta terça-feira (3). No entanto, os nomes dos jogadores e dos clubes envolvidos acabaram não sendo divulgados.

“Até o momento, dois jogadores da liga e um ex-jogador foram detidos”, anunciou a instituição em sua conta na rede social ‘X’.

“Essa operação começou após uma denúncia feita pela Federação Panamenha de Futebol contra jogadores que estavam manipulando resultados” na primeira e na segunda divisão da liga, explicou o procurador Emeldo Márquez, responsável pelo combate ao crime organizado.

“Com base nessa investigação, o Ministério Público emitiu ordens de prisão por crimes contra a ordem econômica”, acrescentou Márquez em um vídeo.

A LPF é uma liga semiprofissional, sem grandes centros de treinamento ou estádios modernos, exceto o Rommel Fernández, onde a seleção do Panamá joga, na Cidade do Panamá.

Os jogos atraem pouco público e os jogadores recebem um salário médio de cerca de 2.500 dólares por mês. Além disso, em 2022, eles chegaram a fazer uma greve para reivindicar o direito à seguridade social e outras garantias trabalhistas.

Denúncia de ex-técnico da seleção panamenha dá início às investigações

Em 2023, Gary Stempel, ex-técnico da seleção panamenha, denunciou a suposta manipulação de resultados na liga.

“Fala-se sobre manipulação de resultados, que é um escândalo, mas a imprensa se cala. A liga já perdeu credibilidade”, afirmou Stempel.

Além disso, em 2021, a Federação Panamenha de Futebol (FPF) lançou um programa para denunciar possíveis manipulações e alertou os clubes que não iriam tolerar essas práticas.

Dessa maneira, a FPF incentivou os clubes a fazerem denúncias, inclusive de forma anônima, caso alguém soubesse de manipulação de resultados ou apostas ilegais.

