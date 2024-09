Fim da novela! Damián Suárez se despede do Botafogo

A novela entre Damían Suárez e Botafogo chegou ao fim. Depois de quase um mês com a situação indefinida, o lateral-direito, portanto, despediu-se do Alvinegro nas suas redes sociais nesta terça-feira (3) e vai defender o Peñarol.

O jogador agradeceu o carinho de todos dentro do clube. Além dos companheiros da equipe, a comissão técnica e os funcionários. Além disso, deixou um recado para a torcida do clube carioca.

“Queridos companheiros, dirigentes e equipe técnica, hoje me despeço deste clube que foi minha casa nos últimos meses. Foi uma honra vestir essa camisa e dar tudo por essas cores. Agradeço aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos os funcionários pelo apoio e companheirismo. A torcida foi incrível, me motivando em cada jogo e me dando forças nos momentos difíceis. Vocês sempre terão um lugar especial no meu coração. Obrigado por tudo e até breve. Sucesso no que está por vir! Com carinho, Damián”, escreveu.

Uma publicação compartilhada por Damián Suárez (@damiansuarez11)

Damían Suárez, Botafogo e Peñarol

A relação entre Damían Suárez e o Alvinegro estremeceu no início no início do mês de agosto, quando o jogador, após treinar normalmente, alegou problemas pessoais para não viajar com o elenco para o jogo decisivo diante do Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o lateral-direito afirmou que estava infeliz no clube e que não havia se adaptado ao Rio de Janeiro. No entanto, o jogador já tinha um acordo verbal com o Peñarol, e o Alvinegro ficou sabendo depois.

O jogador, portanto, tentou negociar a sua transferência, mas o Botafogo exigiu pagamento para prosseguir com a negociação. O clube uruguaio não aceitou e as partes seguiram tentando um acordo para a liberação. Assim, conseguiram resolver a situação já no fim da janela de transferências. Durante este período, o lateral treinava separado.

