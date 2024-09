Renato Gaúcho está na mira de grande clube brasileiro, afirma jornalista

O técnico Renato Gaúcho não atravessa um bom momento no Grêmio, mas seu conhecimento tem despertado o interesse de um grande clube brasileiro. O jornalista gaúcho Chico Garcia foi o primeiro a revelar a informação.

Segundo o jornalista, o Cruzeiro demonstrou interesse em Renato Gaúcho para a temporada de 2025. Além disso, clube e treinador já iniciaram conversas.

Atualmente, o trabalho de Fernando Seabra enfrenta questionamentos na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Enquanto isso, Renato Gaúcho aguarda a conclusão de seu contrato com o Tricolor. A tendência é que o técnico atual do Cruzeiro não continue na próxima temporada.

O Jogada10 descobriu que, desde a chegada do empresário Pedro Lourenço, Fernando Seabra não era a primeira escolha do CEO Alexandre Mattos. No início, o trabalho de Seabra atendeu às expectativas e o técnico permaneceu. No entanto, a ideia era contratar um treinador mais experiente para gerenciar o elenco e as novas contratações.

Além disso, o clima entre a diretoria e a comissão técnica piorou após o vazamento de um áudio de Pedro Lourenço. No áudio, o dono da SAF cobrava do treinador a escalação de atletas contratados.

