Alex Telles, novo reforço do Botafogo, chega ao Rio domingo

O lateral-esquerdo Alex Telles deve chegar ao Rio de Janeiro no domingo (8) para se apresentar ao Botafogo. O jogador, que teve a negociação finalizada no fim da segunda-feira (2), ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube carioca. A informação é do jornalista Arthur Quezada, do “TNT Sports”.

A chegada do jogador ao Botafogo pegou todo mundo de surpresa. A negociação aconteceu repentinamente, uma vez que o lateral-esquerdo rescindiu o seu contrato com o Al-Nassr no início da última segunda-feira (2). A rescisão aconteceu por causa do limite de estrangeiros na Arábia Saudita.

Dessa forma, John Textor apresentou um projeto contratual “muito interessante” ao jogador e o convenceu a vir para o Botafogo. Além disso, de acordo com Quezada, Alex já tinha o interesse de voltar a atuar no Brasil por uma questão familiar e também acredita que, atuando no futebol brasileiro, pode ter chances de voltar à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026.

O jogador agrada ao técnico Artur Jorge e, como está em forma – uma vez que estava atuando no futebol árabe -, não deve demorar muito para estrear. Com a pausa por conta da Data Fifa, o lateral deve ter uma semana de treinos antes do primeiro compromisso do Botafogo depois desse período. O Alvinegro recebe o Corinthians, no sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro.

Alex Telles fechou a lista de oito reforços do Alvinegro nesta janela de transferências. Além do lateral, Allan, Igor Jesus, Al Rouch, Thiago Almada, Matheus Martins, Adryelson e Vitinho chegaram ao clube carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.