Torcedor ganha diária em hotel de luxo para ver Seleção Brasileira: ‘Sonho realizado’

Toda vez que a Seleção Brasileira vem atuar no Brasil, sempre surge o tema da reaproximação da Canarinho com o torcedor. Muitos mostram decepção pelos últimos resultados, outros acreditam em uma volta por cima. Já para Felipe Silva Lacerda, a emoção para ver os jogadores foi um pouco além.





Em conversa ao J10, o vendedor de 20 anos ganhou uma diária de aniversário, que é apenas na sexta-feira (6), no Hotel Bourbon, onde a Seleção Brasileira está hospedada em Curitiba, para tirar fotos com os jogadores.

“Eu vim ontem com meu amigo para ver como estava a movimentação. A gente chegou aqui e meu pai perguntou se eu queria uma diária de aniversário, que talvez eu conseguisse tirar foto com algum jogador. Eu óbvio que aceitei na hora, peguei minha caneta e fiquei na esperança. Valeu muito a pena. Tirei foto com o Rodrygo, Endrick, Vini Jr, foto com todos. Um sonho realizado. O Vini é meu favorito, bola de ouro”, disse Felipe.

Felipe também falou sobre a reaproximação do Brasil com o povo de Curitiba. O Brasil volta a jogar no Paraná após 20 anos e vem recebendo o carinho do torcedor.

“É muito legal porque realmente reaproxima a torcida. Aquela identidade que o torcedor muitas vezes não tinha com a Seleção, muito tempo longe. Então reaproxima. Teve a Copa do Mundo em 2014, mas não teve jogo aqui (Curitiba). Então acho que faz realmente a diferença ver a Seleção, o carinho dos jogadores. Ver todos eles dando autógrafos. Então é muito legal ver esse carinho com a torcida’, completou o vendedor.

Torcedor dá seu palpite para o duelo da Seleção Brasileira

Por fim, Felipe deu o seu palpite para o duelo desta sexta-feira (06). O Brasil encara o Equador no Couto Pereira, às 22h (de Brasília), pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Estou confiante, 2 a 0 para o Brasil. A gente vem de uma sequência meio fraca, mas dentro de casa vai conseguir, com a força da torcida, essa vitória”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.