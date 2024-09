Flamengo notifica Inter e Corinthians por dívidas; entenda

O Flamengo notificou Internacional e Corinthians por dívidas em relação a jogadores negociados na janela do início do ano. O volante Thiago Maia, que atualmente está no Colorado, e o lateral-direito Matheuzinho, do time alvinegro.





O Inter recebeu a notificação nesta terça-feira referente à compra de Thiago Maia, fechada em julho por 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões no câmbio da época). Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor é de 250 mil euros (R$ 1,55 milhão). O vencimento da mesma aconteceu no último dia 20.

Do outro lado, o Corinthians tem um atraso maior com o Flamengo. A equipe paulista pagou as duas primeiras parcelas pela compra de Matheuzinho, também vendido por 4 milhões de euros. A quitação, aliás, só aconteceu por causa de notificação.

A terceira e mais cara das parcelas venceu no último dia 5. O valor, afinal, é de R$ 8 milhões. Depois disso, o Timão teria de pagar mais duas parcelas, ambas avaliadas em cerca de R$ 2,5 milhões. Por tal atraso, o clube foi notificado pela terceira vez.

