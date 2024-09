Alex Telles é anunciado pelo Botafogo

Agora é oficial. O lateral-esquerdo Alex Telles é o novo reforço do Botafogo. Livre após rescindir o seu contrato junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, o jogador assinou com o Glorioso até dezembro de 2026.

Com passagens por grandes clubes da Europa, entre eles, Inter de Milão e Manchester United, o jogador desembarca no Rio de Janeiro para incorporar o elenco de Artur Jorge para o segundo semestre.

No Botafogo, Alex Telles vai disputar vaga com Cuiabano e Marçal, jogadores que costumam participar ativamente dos jogos e se revezam na posição.

Experiente, ele é uma das peças para ajudar o Botafogo a quebrar a seca de títulos e chegar forte nas disputas pelas taças do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América.

Carreira Alex Telles

Lançado no futebol brasileiro pelo Juventude, o lateral-esquerdo logo despertou o interesse do Grêmio e, na sequência foi vendido a Europa para atuar no Galatasaray. Devido ao bom desempenho na Turquia, recebeu uma oportunidade de jogar na Inter de Milão, mas não se firmou. Sendo assim, o Porto foi o seu destino e viveu um bom momento no time português. Em seu auge no velho continente, desembarcou no Manchester United e sofreu com a fase negativa do gigante inglês.

O último clube antes de regressar ao Brasil foi o Al-Nassr. Na Arábia Saudita, ele integrou o time de Cristiano Ronaldo e cia e, durante o período que ficou por lá, jogou 44 partidas, deu seis assistências e marcou três gols.

