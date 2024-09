Atlético fecha janela e gasta R$ 65 milhões; veja quem chegou e saiu

O Atlético fechou a segunda janela de negociações com cinco contratações e três saídas, gastando cerca de R$ 65 milhões. O Galo contratou os zagueiros Lyanco e Junior Alonso, o meia Bernard, o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson.

No entanto, do outro lado, as saídas incluíram o zagueiro Jemerson, que foi para o Grêmio, o fim do empréstimo do atacante Pedrinho, que retornou ao Shakhtar, e o empréstimo do jovem Isaac ao Nacional, de Portugal.

Veja também: Atlético precisa vender jogadores para cumprir meta orçamentária de saídas

Todavia, o maior investimento foi no zagueiro Lyanco. O clube comprou o atleta por 9 milhões de euros, com a primeira parcela no valor de R$ 18 milhões. Se algumas metas forem atingidas, o valor pode chegar a R$ 29 milhões.

Chegadas no Atlético

Lyanco (zagueiro): R$ 29,9 milhões – estava no Southampton, da Inglaterra

Fausto Vera (volante): R$ 24,4 milhões – estava no Corinthians

Junior Alonso (zagueiro): R$ 7 milhões – estava no Krasnodar, da Rússia

Deyverson (atacante): R$ 4,5 milhões – estava no Cuiabá

Bernard (meia-atacante): sem custos de transferência – estava no Panathinaikos, da Grécia

Saídas

Jemerson (zagueiro): vendido ao Grêmio por R$ 3 milhões

Pedrinho (meia-atacante): retornou ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Isaac (atacante): emprestado ao Nacional, de Portugal

