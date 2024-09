Rio de Janeiro terá ponto facultativo em 18 e 19 de setembro devido à Libertadores e RIR

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta terça-feira (3) que haverá ponto facultativo na cidade maravilhosa a partir das 15h nos dias 18 e 19 de setembro.

Desse modo, segundo o prefeito, a medida foi tomada em conjunto com o governador do estado, Cláudio Castro. Contudo, o motivo dos pontos facultativos são os jogos da Libertadores e o Rock in Rio, que ocorrerão nas semanas de setembro.

O Rio de Janeiro terá, a partir da sexta-feira, dia 13/09, um período de cerca de 10 dias com grandes eventos na cidade. Serão três importantes jogos da Libertadores (dias 18 e 19/09, com partidas às 19h) e os dias do Rock in Rio. Em razão dos jogos de futebol, decidimos, em conjunto com o Governo do Estado, decretar ponto facultativo a partir das 15h no município e no estado nos dias 18 e 19. Não custa lembrar que o acesso ao Rock in Rio deve ser feito por transporte público e não por carro”, postou o prefeito no Instagram.

Botafogo, Flamengo e Fluminense jogam no Rio de Janeiro dias 18 e 19

O Fluminense, aliás, enfrentará o Atlético-MG no dia 18, enquanto o Botafogo receberá o São Paulo na mesma data. As partidas serão às 19h e 21h30, respectivamente. No entanto, o Flamengo receberá o Peñarol no dia 19, no Maracanã.

