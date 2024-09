Brasil vence a França e se classifica no Mundial Sub-20 Feminino

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 está classificada de forma antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo da categoria. Nesta terça-feira, o Brasil venceu a França por 3 a 0, no Atanasio Girardot, na Colômbia, pela 2ª rodada do grupo B da competição. A atacante Vendito marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e Priscila fez o terceiro em momento decisivo.

Além da classificação antecipada, o Brasil soma seis pontos, na liderança do grupo B. Em dois jogos, soma 11 gols e não sofreu nenhum. A França, aliás, fica com apenas um ponto e precisa vencer a seleção de Fiji na próxima rodada para avançar na Copa do Mundo Sub-20.

Brasil dominante

A equipe brasileira foi bem superior em relação a França no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Milena invadiu a área, finalizou e parou em defesa da goleira. A camisa 16 ficou com o rebote, bateu para o meio da área e Vendito finalizou de letra para abrir o placar. A equipe francesa, aliás, solicitou desafio do VAR para a jogada. Mas o gol foi confirmado. Aos 18 minutos, Vendito conseguiu o rebote e ampliou a diferença. Depois disso, as meninas brasileiras pouco sofreram e controlaram o resultado.

Brasil sabe sofrer e confirma vitória

A segunda etapa foi bem diferente. A França pressionou a Seleção Brasileira para tentar diminuir a vantagem. Maeline Mendy conseguiu uma oportunidade logo no minuto inicial do jogo. Isso aconteceu até os 15 minutos. As francesas, aliás, fizeram pressão, mas a defesa suportou. As jogadoras mais avançadas quase não apareceram. Se com a posse de bola não dava certo, a solução foi na bola parada. Em cobrança de escanteio, Priscila completou o cruzamento na segunda trave e fez o terceiro para aliviar a tensão. Assim, a partida ficou mais aberta. As meninas brasileiras controlaram, enquanto as francesas tentavam acelerar, mas sem sucesso. Joseph chegou a marcar, mas estava em posição irregular.

E agora?

Agora, a Seleção enfrenta o Canadá, na sexta-feira, às 22h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Como já está classificado, o Brasil, afinal, pode dosar no último jogo para as fases decisivas da disputa. França e Fiji também jogam no mesmo horário.

Curiosidade

O Mundial Sub-20 de 2024, aliás, é o primeiro torneio com 24 seleções, que se dividem em seis grupos. A final será no dia 22 de setembro, no El Campín. Outra novidade é a introdução da fase de oitavas de final. Classificam-se os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados.

