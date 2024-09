Diretor da SAF do Vasco pede demissão após quase dois meses no cargo

A SAF do Vasco voltou a ficar sem um diretor comercial. Menos dois meses depois de ser contratado, Renato Lassmann El Kobi pediu para deixar o cargo nos últimos dias. O canal “Atenção Vascaínos” foi o primeiro a informar.

Renato chegou para assumir a pasta que estava sem comando desde o desligamento de Caetano Marcelino, em novembro do ano passado. O agora ex-diretor estaria lidando com problemas pessoais no sul do país e, por isso, renunciou à posição na última sexta-feira (30). O clube, aliás, volta ao mercado para buscar um substituto.

No Cruzeiro, Renato Lassmann foi o responsável pelo setor comercial e de marketing, se encarregando pela captação de patrocínios e contratos de publicidade. Além disso, ele tinha a missão de alavancar o programa de sócio-torcedor, emissão de ingressos, projetos digitais e de E-sports. Contratado em outubro de 2023, ele permaneceu em Minas Gerais até julho de 2024, durando dez meses no cargo.

Renato se formou em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP) e tem um MBA em Estratégia de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Seu trabalho no Cruzeiro foi o primeiro no ramo do futebol na carreira.

