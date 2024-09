Santos acerta a venda de Weslley Patati, ao Maccabi Tel Aviv

O Santos acertou, nesta quarta-feira (04), a venda do atacante Weslley Patati ao Maccabi Tel Aviv, maior campeão israelense. Os valores não foram divulgados, mas giram na casa dos 1,3 milhões de euros (R$ 8 milhões na cotação atual), com tempo de contrato de cinco anos.

O atleta de 20 anos é natural do Maranhão e chegou às categorias de base do Santos em 2019. Inclusive, Patati foi um dos destaques do Peixe na Copinha de 2022, que terminou com o vice-campeonato da equipe paulista. Weslley também foi um dos destaques do Brasileirão sub-20 do ano anterior.

Três anos mais tarde após chegar ao Alvinegro (2022, portanto), Weslley Patati foi promovido à equipe profissional do Peixe. Desde então, foram 33 jogos, com dois gols e uma assistência. Os tentos dele foram marcados na Série B deste ano.

Ainda assim, Patati estava com relativo espaço no time comandado pelo treinador Fábio Carille. Na Série B deste ano, ele disputou 13 partidas das 24 partidas, tendo saído do banco em sete delas. Inclusive, Patati atuou no último jogo do Santos: o 2 a 2 com a Ponte Preta, na última sexta-feira (30).

