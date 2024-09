Galatasaray tem interesse em Casemiro, do Manchester United

Casemiro convive com críticas no Manchester United neste início de temporada. Diante disso, o volante despertou o interesse de outros clubes, como o Galatasaray, da Turquia. A janela de transferência fechou nas maiores das praças europeias, porém em determinados países ainda terá uma semana pela frente.

Vale destacar que o volante teve sua atuação questionada na derrota por 3 a 0 para o Liverpool, pela Premier League, no último domingo (1). O jogador cometeu erros nos dois primeiros gols do adversário e deixou o gramado no intervalo.

A janela de transferências da Turquia ainda está aberta e se encerra somente no dia 13 de setembro. Por esse motivo, o Galatasaray seria um caminho viável para o atleta, que tem contrato até 2026.

O clube, aliás, acertou a contratação do atacante Osimhen, do Napoli, visto que o atacante poderia ficar encostado no time italiano depois do fechamento da janela.

Por fim, a posição de Casemiro está ameaçada com a chegada de Manuel Ugarte, vindo do Paris Saint-Germain, por 50 milhões de euros (R$ 370 milhões). Ele não esteve em campo no domingo por causa de registro e se juntou à seleção do Uruguai para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

