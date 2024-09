Vini Jr pede Espanha fora da Copa de 2030 se não melhorar casos de racismo

A Espanha é uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, mas recebeu um alerta do atacante Vini Jr. O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira pediu que o torneio não seja disputado em território espanhol caso não aconteça uma melhora do quadro de racismo que acontece no país.

“Até 2030 a gente tem uma margem muito grande para evolução. Então espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele. Se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que (a Copa do Mundo) tenha que mudar de lugar, porque, se os jogadores não se sentem confortáveis em jogar em um país onde possa sofrer racismo, é meio complicado”, disse o atacante, ao canal americano “CNN”.

Em contrapartida, o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, rebateu as críticas feitas por Vini Jr.

“Somos todos conscientes de que existem episódios racistas na sociedade e de que temos que trabalhar duro para acabar com eles. É injusto com a Espanha e com Madri dizer que somos uma sociedade racista. Peço a ele que se retifique, peça desculpas. Ser um jogador de futebol extraordinário não quer dizer que não possa falar besteira e dessa vez falou. Vinicius tem a imensa maioria da sociedade espanhola a seu lado para combater o racismo. Mas não estamos com ele quando nos chama de racistas”, disse o prefeito.

Vini Jr é alvo constante de racismo na Espanha

O racismo no país espanhol, infelizmente, não é novidade para Vinícius Júnior. Afinal, em maio do ano passado, três torcedores realizaram ataques racistas em direção ao atacante. No mês seguinte, os adeptos foram condenados a oito meses de prisão. A decisão foi inédita na Espanha.

“Acredito e quero fazer de tudo para que as coisas possam mudar porque tem muitas pessoas na Espanha, ou a maioria, não são racistas, mas tem um grupo pequeno que acaba afetando a imagem de um país onde é tão bom de se viver. Amo estar aqui, amo o Real Madrid, e ter as melhores condições aqui com a minha família. Estou torcendo para que as coisas possam evoluir mais. Já evoluíram até aqui, mas que possam evoluir mais e que até 2030 os casos de racismo possam diminuir”, concluiu Vinícius Júnior.

A Copa do Mundo de 2030 vai acontecer majoritariamente na Espanha, em Portugal e no Marrocos. Contudo, a partida de abertura acontecerá em Montevidéu, em homenagem à primeira edição, realizada em 1930. Também haverá um jogo de primeira rodada na Argentina e no Paraguai.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.