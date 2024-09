Mano responde sobre posicionamento de Marcelo: ‘Craque em qualquer lugar’

Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o Fluminense tem reagido no Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento. Marcelo retornou diante do São Paulo, porém não atuou no meio de campo, mas sim voltou à lateral, sua posição de origem. O comandante avaliou sobre em que faixa do campo o jogador irá atuar, lateral ou no meio.

“Eu considero o Marcelo um craque em qualquer lugar. Na verdade, o que muda é o condicionamento do jogador. É você agregar a essa qualidade técnica um condicionamento necessário para correr atrás de alguém, quando esse alguém tem a bola. Quando nós tivermos a bola, quando o Marcelo tiver a bola, nós vamos estar super satisfeitos com isso”, disse.

“Mas os adversários enxergam, trabalham, e alguém vai colocar um velocista para trabalhar nas costas. Então, era necessário também uma retomada do Marcelo em termos de treinamento. E ele pode treinar, principalmente depois dessa lesão que ele teve e já está em uma condição atlética muito melhor em todos os sentidos. Eu conversei com ele, chamei ele também na véspera do jogo para a gente ter aquela segunda conversa”, completou.

Fortalecer o lado do campo

De acordo com o treinador, o importante é que o atleta esteja apto e ele possa exercer as duas funções, dependendo da partida. Vale lembrar que o treinador teve problemas na lateral-esquerda, devido à lesão de Diogo Barbosa e a ausência do próprio Marcelo. Esquerdinha não foi bem, enquanto Guga teve que atuar pelo lado oposto e correspondeu.

O Fluminense, então, apresentou o colombiano Gabriel Fuentes, ex-Junior Barranquilla, para fortalecer o setor e ter mais opções na reta final da temporada. Além da reação no Brasileirão, a equipe carioca terá as quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, em setembro.