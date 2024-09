Após mudança, affair de Rodrygo vai a jogo do Real Madrid acompanhada de familiar do atleta

Depois de se mudar para Espanha, Bruna Rotta deu mais um passo adiante no relacionamento com Rodrygo Goes. A modelo acompanhou a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Betis, pelo Campeonato Espanhol, ao lado de uma familiar do atacante em um dos camarotes do Estádio Santiago Bernabéu.

Bruna Rotta esteve presente no estádio e acompanhou a partida ao lado de Thaynara Costa, parente de Rodrygo. Cabe destacar que no início do mês passado, a modelo havia publicado uma série de fotos do jogador e a família – inclusive com a irmã mais nova do brasileiro, Ana Julya.

O Real Madrid venceu o Betis por 2 a 0, como mandante, e chegou a oito pontos de 12 possíveis no Campeonato Espanhol. Os Merengues ocupam a segunda colocação, atrás apenas do Barcelona, que está invicto e com 100% de aproveitamento na competição.

Mudança para Madrid

A modelo deixou o Rio de Janeiro em junho e disse que deixou a cidade por estar apaixonada. Logo depois, também através do Instagram, confirmou Madrid, cidade onde mora Rodrygo, como destino.

O casal vive um romance desde o réveillon em Maracaípe, em Pernambuco. Rodrygo e Bruna tentam se manter longe dos holofotes, mas a modelo já se revelou apaixonada algumas vezes desde que engatou a relação com o atleta.

“Não estou namorando. Eu não fico com mais ninguém e espero que a pessoa também não fique, por consideração de ambas partes. Mas namorando não, estou sendo fiel a ficante. Um que está morando ali no coração”, respondeu Bruna a um seguidor recentemente.

Os caminhos de Bruna Rotta como influenciadora começaram no TikTok, plataforma que reúne mais de dois milhões de seguidores. Depois, expandiu seu conteúdo para o Instagram e, inclusive, soma mais de 1,3 milhão de pessoas no perfil.

Rodrygo fora das quatro linhas

Convocado por Dorival para os jogos de setembro das Eliminatórias, Rodrygo tem objetivos para vida extracampo. O jovem tem atuado para se tornar referência também no mundo dos investimentos.

No dia 30 de agosto, o atacante do Real Madrid participou da Expert XP e disse que pretende se tornar o jogador mais entendido do mundo dos investimentos no mundo.

“Eu quero ser o jogador que melhor entenda de investimentos no mundo. Quero fazer história nisso também. Vejo muitos jogadores que ganham seu primeiro dinheiro e pensam em comprar carro. Enquanto isso, tem parte da família morando, com todo respeito, na favela. Eu quero ser diferente, um exemplo de educação financeira”, disse.

