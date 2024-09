Atlético se reapresenta para setembro de decisões

Após três dias de descanso, o Atlético se reapresenta na tarde desta quarta-feira (4), na Cidade do Galo. Ao entrar no centro de treinamento do clube, os jogadores concentrarão suas energias nas decisões do mês de setembro.

O Galo está envolvido em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileirão, a situação não é das melhores; o time mineiro vê a possibilidade de conquistar um título como bastante remota.

Na próxima semana, no entanto, o Galo voltará suas atenções para a Copa do Brasil. No primeiro duelo, o time mineiro venceu o São Paulo, no Morumbis, por 1 a 0. Ainda não está definido o local da partida do dia 12 de setembro.

Já no dia 18 de setembro, o Atlético inicia a decisão para avançar na Copa Libertadores. Por ter uma melhor campanha na primeira fase da competição, o Galo define em Belo Horizonte. Portanto, o primeiro jogo será no Rio de Janeiro.

O técnico Gabriel Milito garantiu que o momento é propício para aproveitar a Data Fifa e corrigir os detalhes do time.

“Precisamos aproveitar a Data FIFA para trabalhar alguns aspectos fundamentais. Com tantas partidas, não conseguimos treinar como gostaríamos. Podemos treinar com os jogadores que não têm atuado com frequência, mas não podemos usar os que têm mais minutos em campo. Neste período de recesso da Data Fifa, faremos treinos intensivos e daremos muita importância ao tempo, ao treinamento e, sobretudo, aos conceitos essenciais para jogar melhor”, complementou o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.