Com ‘nome escondido’, estádio do Corinthians passa por adaptações para NFL; veja fotos

A Neo Química Arena adotou uma nova aparência por ora e já se encontra nos padrões do futebol americano. O estádio do Corinthians receberá, nesta sexta-feira (6), o primeiro jogo da história da NFL no Brasil, com o duelo da primeira rodada da temporada, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Ainda há alguns ajustes finais nos padrões implementados no estádio, mas tudo deverá ser finalizado nas próximas horas. A marcação da pintura dos troncos no gramado, por exemplo, acontece nesta tarde (4). Em contrapartida, o espaço já conta com travessas em forma de “Y” – característico do esporte – e os postes.

As arquibancadas ainda deverão passar por outros ajustes além da instalação das cadeiras no setor norte, que receberão pelo menos 42 mil torcedores. Haverá, ainda, alterações nos setores leste e oeste.

Mudanças na Neo Química Arena

O preto e branco deixou de predominar no estádio e agora receber as cores do Philadelphia Eagles, verde e branca, mandante da partida. O envelopamento da arena leva, agora, o nome da equipe da Filadélfia.

O envelopamento também ocorrerá nos vestiários com personalização específica para cada time. Assim como os corredores e outras áreas utilizadas para acesso de atletas e comissões.

A Neo Química Arena também passará por alterações externas. O espaço nos arredores contará com praça de alimentação e ativações de patrocinadores.

NFL Brasil

O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers está marcado para as 21h15 (de Brasília), nesta sexta-feira (6), na Neo Química Arena. O evento contará com atrações do início ao fim, como, por exemplo, a participação de Luísa Sonza para cantar o hino nacional. A principal artista da noite, a cantora Anitta, se apresenta no intervalo – como ocorre no SuperBowl.

O jogo, assim como os shows, terão transmissão para todo Brasil por múltiplas plataformas. O público pode acompanhar através da CazéTV, RedeTV!, ESPN Brasil e NFL Game Pass na DAZN.

